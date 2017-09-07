“فيفا”: السعودية تجدد الوصال مع المونديال

الرياض ـ أحمد الخلف | Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

أفرد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، مساحة واسعة للحديث عن تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2018 بروسيا. وكتب الموقع في العنوان الرئيسي: "السعودية تستعيد تألقها وتجدد الوّد مع كأس العالم"، وفي تفاصيل التقرير قال الموقع: "يذكر السعوديون يوم الخامس من سبتمبر2017 ليكون ضمن أحد أشهر المناسبات في تاريخ البلاد عموما وكرة القدم خصوصاً، إذ شهد تحقيق العودة التي طال انتظارها للمنتخب الوطني من أجل إعادة الود مع أكبر محفل كروي، نهائيات كأس العالم، حيث كتب السعوديون إنجازاً فريداً بتحقيق التأهل في أربع مناسبات متتالية للعرس العالمي، انطلاقاً من نسخة 1994 ووصولاً إلى نسخة 2006، بعدها عانى الأخضر من أجل بلوغ مراحل متقدمة من المنافسة على إحدى بطاقات القارة الآسيوية.