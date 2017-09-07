رسميا: الخطوط السعودية راعيا للأهلي

جدة - الرياضية | Thursday, 07 September 2017 - 20:35 pm

أعلنت إدارة النادي الأهلي، عن اتفاقها مع الخطوط الجوية السعودية على رعاية النادي الغربي، فيما سيقام حفلا خاصا بهذه المناسبة يتخلله توقيع الاتفاقية بين الطرفين الأحد المقبل.



وكتب الأهلي عبر بيان بثه على وسائل الإعلام الخميس: "في مبادرة جديدة تعكس دعم الخطوط السعودية للنشاط الرياضي سيقام يوم الأحد 10 سبتمبر 2017 حفل تدشين رعاية الخطوط السعودية الأحد أهم صروح الرياضة السعودية والمعروف بمواقفه الوطنية المشرفة النادي الأهلي".



وتابع البيان الأهلاوي: "سوف يقوم بتوقيع اتفاقية تدشين الرعاية الأمير فهد بن خالد، وسعادة المهندس صالح الجاسر مديرعام الخطوط الجوية العربية السعودية بحضور وسائل الإعلام، ويتضمن برنامج الحفل الكشف عن الشكل الجديد لطقم الفريق بشعار الخطوط السعودية وعقد مؤتمر صحافي بهذه المناسبة".