النصر يكسب القادسية ويخسر برونو

الرياض-أحمد بن ردين | Thursday, 07 September 2017 - 20:50 pm

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم مواجهته الودية أمام نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول اليوم الخميس في أطار برنامجه الإعدادي في فترة التوقف الحالية.



وسجل مازن أبو شرارة لاعب القادسية أولاً عند الدقيقة 4 من الشوط الأول، وعند الدقيقة 17 أحرز مهاجم النصر حسن الراهب هدف التعادل، فيما سجل اللاعب فهد الجميعة هدف الفوز للنصر عند الدقيقة 28 من عمر المباراة.



وعلى صعيد متصل، شهدت المباراة إصابة البرازيلي برونو أوفيني، بعد أن تعرض لها في الوجه بعد كرة مشتركة أثناء المباراة، ويتواجد اللاعب الآن في المستشفى لإجراء الكشوفات الطبية والإطمئنان على سلامته.