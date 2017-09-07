عموري: هدفنا خطف بطاقة التأهل من الهلال

الرياض-أحمد بن ردين | Thursday, 07 September 2017 - 21:41 pm

أكد عمر عبدالرحمن لاعب نادي العين الإماراتي جاهزية فريقه لملاقاة الهلال يوم الإثنين المقبل، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2018م، في العاصمة السعودية الرياض.



وذكر النجم الإماراتي عبر حساب العين الرسمي يتويتر:" جماهير العين اللاعب رقم واحد في تشكيلة الزعيم وأتمنى تواجدهم في جميع مبارايات الفريق، واللاعبون ينتظرون منهم المساندة المثالية والدعم".



وتابع عموري حديثه قائلاً :" إحراز لقب دوري أبطال آسيا مع "الزعيم" طموح شخصي بالنسبة لي وهدف أسعى لتحقيقه مع زملائي اللاعبين في نادي العين".



وعن عدم مشاركته مع الأبيض الإماراتي قال "عموري":" لست سعيداً لعدم مشاركتي مع المنتخب أمام العراق والسعودية".