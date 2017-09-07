تذاكر الهلال والعين على 3 فئات

الرياض- الرياضية | Thursday, 07 September 2017 - 22:47 pm

حددت إدارة نادي الهلال أسعار وأماكن منافذ بيع تذاكر لقاء الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي ضمن إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2017م إذ تم تحديد 30 ريال للدرجة العادية، و100 ريال للدرجة الممتازة، و700 ريال للمنصة الفضية، و 1000 ريال للمنصة الذهبية، وسيتم طرح التذاكر ابتداء من اليوم الجمعة عبر منافذ البيع في مقر نادي الهلال وملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، على أن يقتصر بيع التذاكر في يوم المباراة على منافذ البيع في ملعب اللقاء (الملك فهد الدولي).