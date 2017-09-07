الأهلي يحتفي بأبطال المونديال

جدة - الرياضية | Thursday, 07 September 2017 - 23:38 pm

قدمت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس، التهاني للنجوم الدوليين، الذين عادوا للفريق بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي تأهل رسميا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه منتخب اليابان أول أمس الثلاثاء.



وامتدحت إدارة الأهلي نجوم الفريق الدوليين على دورهم الفعال والمؤثر في تحقيق آمال وطموحات الشعب السعودي، والتأهل للمونديال بعد غياب دام 12 عاماً.



وشارك 12 لاعبا من النادي الأهلي على مدار مراحل التصفيات التمهيدية والنهائية مع المنتخب السعودي وهم: تيسير الجاسم، ياسر المسيليم، محمد العويس، محمد ال فتيل، معتز هوساوي، سعيد المولد، منصور الحربي، وليد باخشوين، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، مهند عسيري.



وأكدت الإدارة على أن النادي الأهلي كان ولا يزال رافداً رئيسياً في تزويد المنتخب السعودي ( الأخضر) وكافة المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين ،الذين ساهموا في رفع اسم المملكة عالياً في المحافل الرياضية الدولية.



كما قدمت إدارة النادي التهاني لمهاجم النادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، بمناسبة تأهل منتخب بلاده للملحق الآسيوي لأول مرة في تاريخ الفريق، حيث سجل هدف التعادل التاريخي والحاسم في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال مباراة المنتخب السوري أمام مضيفه المنتخب الإيراني، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وقدمت الإدارة التهاني للاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد عبدالشافي، بمناسبة دوره المؤثر في تصدر منتخب مصر لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد تسع نقاط، عقب الفوز على ضيفه منتخب أوغندا بهدف نظيف، ليقترب المنتخب الملقب بـ(الفراعنة) من تحقيق حلم التأهل للمونديال.