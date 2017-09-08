الرائد قدم عرضا لصديق شيكابالا

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

اعترف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بوجود مفاوضات بين مسؤولي ناديي الرائد والزمالك بخصوص انضمام محمد إبراهيم لاعب خط وسط القلعة البيضاء، إلى صفوف النادي القصيمي، وقال جلال لـ"الرياضية": "علمت بوجود بعض المفاوضات من جانب النادي السعودي منذ فترة ولكن لم يبت مجلس الإدارة في أمر انتقال اللاعب إلى الرائد في ظل تمسك الزمالك باللاعب وتحويل قرار الموافقة من عدمها إلى المستشار مرتضى منصور، ولا أدري إلى أي مدى وصلت المفاوضات".

وأكدت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن اللاعب لديه رغبة كبيرة للعب في الدوري السعودي، لاسيما بعد انتقال أقرب اللاعبين إليه محمود شيكابالا، الذي انضم رسمياً قبل أيام إلى صفوف الرائد، إلا أن المقابل المادي الذي عرضه الرائد لم يرتق إلى طموحات اللاعب.