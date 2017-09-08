“السعودية” ترعى الأهلي بـ 56 مليونا.. سنويا

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

يدشن النادي الأهلي والخطوط الجوية العربية السعودية بعد غد الأحد عقد رعاية الأخير للأول في خطوة تعد الأولى من الخطوط السعودية لرعاية الأندية الرياضية السعودية.

وينوب عن الأهلي في التوقيع الأمير فهد بن خالد رئيس النادي، وعن الخطوط السعودية صالح الجاسر المدير العام.

وأكدت لـ"الرياضية" مصادر من داخل النادي الأهلي، أن مدة العقد ستكون ثلاثة أعوام، وبمبلغ يصل إلى 15 مليون دولار سنوياً نحو "56 مليون ريال"، على أن يكون شعار الخطوط السعودية على صدر وكتف القميص الرسمي للنادي.