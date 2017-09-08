4 جدد يدخلون تشكيلة الهلال للقاء العين

الرياض ـ عبد الإله المرحوم وحمد الصويلحي | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

ينتظـــر أن يستعين الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعدد من اللاعبين المنضمين حديثاً للفريق هذا الموسم أمام العين الإماراتي الإثنين المقبل، وذلك لفقدانه ثلاثة لاعبين في القائمة الأساسية هم: عبد الله عطيف وعبد الله الحافظ وسلمان الفرج بسبب الإيقـــاف بالبطاقــات الصفراء، إضافة إلى ياسر القحطاني المصاب بالعضلة الخلفية للفخذ.

ويتوقع أن يدفع دياز بمحمــد كنـو ومختار فلاته وعلي البليهي وحسن كادش في قائمة الـ18 التي سيعتمدها لمواجهة العين، ويعتمد على محمد جحفلي في مركز قلب الدفاع، ومحمد كنو في منطقة المحور إلى جانب عبد الملك الخيبري بديلاً للموقوف عبد الله عطيف حال رغبته اللعب بمحورين.

وبات علي البليهي، أحد خيارات المدرب للعب مدافعاً ثالثاً في العمق، في حال رغب المدرب اللعب بنفس النهج والتكتيك الذي لعب به مواجهة الذهاب في العين الإماراتية والتي انتهت سلبية.

من جهة أخرى، تأكدت مشاركة أسامة هوساوي أمام العين، فيما تضاءلت حظوظ مشاركة محمد البريك في المواجهة بعد إصابته في كاحل القدم خلال معسكر المنتخب السعودي.

وكان الفريق كثف تحضيراته مساء أمس الخميــس اســتعداداً للقــــاء بمشـــاركة اللاعبين الدوليين عبد الله المعيــوف وعبـد الله الــزوري وأسامة هوســــاوي ويــاسر الشــهراني وعبــد الله عطيف وسلمان الفرج وعبــد الملك الخيبري ونواف العابــد وسالم الدوسري بعــد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب السعودي، إضافة إلى السوري عمر خربين مهاجم الفريق بعد عودته إلى الرياض إثر انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في نفس التصفيات.

وركـــز الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق خلال الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية قبل أن يفرض على لاعبيه تدريبات تكتيكية.