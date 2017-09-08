الأخضر يجذب الشركات بعد المونديال

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم عقود الرعايات مع الشركات، خاصة التي تم التعاقد معها منذ استلام مجلس الإدارة مهامه في يناير الماضي، وتتفاوت بنود عقود الشركات العشر التي تعاقد معها اتحاد القدم وهي: الخطوط الجوية السعودية، وشركة الاتصالات السعودية Stc، وكوكا كولا، والبنك الأهلي، ونايك، وبترومين، وسوبر شل، ومايسترو بيتزا، وبدجت، فمنها شركات رعايتها سنوية، وأخرى لفترات أطول. وعلمت "الرياضية" أنه سيتم توقيع عقود رعايات وشراكات جديدة خلال الفترة المقبلة بمبالغ مالية كبيرة، وذلك بعد تأهل الأخضر إلى مونديال روسيا.

من جهة أخرى، أكد عبد الإله مؤمنة عضو الاتحاد السعودي والمشرف على تنظيم مباراة الأخضر أمام المنتخب الياباني أن الحضور الجماهيري الكبير في "الجوهرة" كان له دور كبير في حسم التأهل أمام اليابان.

وقال: "كنت قلقاً جداً من أشياء كثيرة منذ انتهاء مباراتنا مع الإمارات مثل الخوف من عدم حضور الجماهير وعدم وجود مداخيل وعدم تأهلنا وضياع كل جهد القائمين على الكرة السعودية ولكن الحمد لله فإن توجيهات وجه السعد ولي العهد وتكفله بكل ما يخص تكاليف المباراة وحضور الجماهير مجاناً سهل المهمة وفجر طاقات اللاعبين".