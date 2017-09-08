هيئة الرياضة تدشّن فعاليات رضوى

ينبع ـ واس | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

دشنت الهيئــــة العامة للرياضة في منطقة المدينة المنورة أمس، فعـــــاليات رضوى للألعاب الشاطئية في منطقة الشرم الترفيهية في محافظة ينبع، التي ينظمها نادي رضوى الريـــــاضي وسط مشاركة شبابية فاعلة، وتستمر حتى الثامن عشر من ذي الحجة الجاري.

وأوضــــح عبد العزيز السنــاني رئيس الهيئــات الشبابية في هيئة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة أن الفعاليات تعكس أهميــــة الأنشطة في جذب الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهـــم بالنفــع والفائدة والانخراط في مثــــل هذه الفعاليات، مشيراً إلى أن الفعاليات المصاحبة التي تركّز على المحــافظة على الممتلكات العامة وإصحاح البيئة الشـــاطئية، مشيداً بنادي رضوى لتنظيمـــــه الفعاليات الشاطئية بشكل سنوي التي تندرج ضمن أنشطة الرياضة المجتمعية التي ينفذها النادي.

من جهــــته، بيّن عايد المحيــــاوي رئيس مجلس إدارة نادي رضوى المشرف العام على الفعاليات، أن هذه الفعاليات تسعى إلى إيجاد خيارات متعددة للشبـــاب بمحافظة ينبع لقضاء أوقات فراغهم في الإجازات بشكل إيجابي ريــــاضياً وثقافياً، مشيراً إلى أن الفعــــاليات شملت العاب الكرة الشاطئية والطائرة والبلياردو، وطلاء بعض الجدران بالمــــواقع العامة بمشاركـــة عدد من الشباب لغرس قيم الحفاظ على هذه الممتلكات.