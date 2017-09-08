هجر يحدد رسوم العضوية الشرفية

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

أعلن مجلس إدارة نادي هجر عن بدء استقبال مبالغ رسوم العضوية الشرفية السنوية للموسم الرياضي الجديد ٢٠١٧ـ٢٠١٨م، وذلك على النحو التالي:

العضوية الشرفية الماسية ١٠٠ ألف ريال.

العضوية الشرفية الذهبية ٥٠ ألف ريال.

العضوية الشرفية الفضية ١٠ آلاف ريال.

العضوية الشرفية البرونزية خمسة آلاف ريال.

وشدد حمد العـــريفي رئيس النادي على أهمية الدور الكبير لأعضاء شرف النـــــادي مادياً ومعنوياً، ومساهمتهم الفعالة في خدمة الوطن من خلال نادي هجر، متمنياً أن يحقق النادي هذا الموسم طموحات أعضاء الشرف، مؤكداً أنهم خلف كل ما يتحقق من إنجاز بدعمهم اللامحدود.