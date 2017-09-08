أخضر طاولة البارالمبية إلى التشيك
الرياض ـ الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am
غادرت بعثة المنتخب السعودي للبارالمبية لكرة الطاولة للمشاركة في بطولة التشيك الدولية التي ستقام خلال الفترة من 6ـ 9 ـ2017 وحتى 10ـ 9ـ 2017.
ويرأس البعثة بندر السليم والإداري عبد العزيز الطاهر والمدرب السعودي مهيد الشمري، واللاعبون: ناصر سراج "فئة اللعب: مصنف فئة وقوف 8" وثامر الحبشان "فئة اللعب: مصنف فئة وقوف 9" ومحمــد الحربي "فئة اللعب: تصنيف فئة جلوس 4" وهلال المطيري "فئة اللعب: مصنف وقوف 10" ومهند آل فارح "فئة اللعب: مصنف جلوس 3".