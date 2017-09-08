وصل الغــــاني أرنست بارفو، المحترف الجديــــد بصفوف الطائي إلى مطار حائل الـــدولي أمـس الأول بعد تعثر وصوله عدة مرات، وكان في استقباله سعود السلطـــــان عضو مجلس الإدارة.في حين يتــوقع أن يصل الغيني لاما كـــولين خلال