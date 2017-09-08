21 مدربا في دورة التايكوندو

الرياض ـ الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 00:00 am

اعتمد مشعل المطيري المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للتايكوندو أسماء 21 مدرباً تم ترشحيهم للالتحاق بالدورة المتقدمة لمدربي التايكوندو، والتي ستقام في معهد إعداد القادة في الرياض بداية من بعد غد الأحد وتستمر لمدة أسبوعين.

وأشار ثامر السعران رئيس اللجنة الفنية إلى أن الدورة تشتمل على محاضرات مكثفة نظرية وأخرى عملية في الرياضة عامةً والتايكوندو خاصة، وآخر المستجدات في قانون اللعبة واللياقة البدنية والتغذية والإصابات الرياضية، داعياً جميع المدربين الاستفادة من تلك الدورات. والمدربون المرشحون هم: ماهر فليح ومحمد النويصر ومحمد مذكور ومازن الكيفي وهاني المطرفي وحسن العتيبي وشلهوب الدوسري وممدوح المولد وخالد الدهيمي ومشعل الدوسري وبدر السعران وهاني العبيد ومنصور شبعاني وسعد الحارثي وحسن العبادي وخالد البقيشي وعبد الهادي الصالح وضيف الله العتيبي وحسين جعفري وأحمد الفيفي ومحمود التيجاني.