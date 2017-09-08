"السعودية للكهرباء" توضح سبب انقطاع التيار بملعب أحد

الرياض- الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 17:36 pm

أوضحت الشركة السعودية للكهربا سبب انقطاع التيار في ملعب نادي أحد يوم أمس الخميس، في المباراة الذي جمعت فريق أحد والفتح، ضمن مباريات دور الثمن النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي.



وجاء بيان الشركة السعودية للكهربا :" تؤكد الشركة السعودية للكهرباء حرصها على سرعة إصلاح أية أعطال قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة، مشددة على أن هدفها الأساسي هو تقديمها خدماتها بموثوقية عالية وجودة مميزة:.



وبينت شركة الكهربا أنه أثناء مجريات المباراة حدث عطل في الشبكة الداخلية الخاصة لملعب نادي أحد الرياضي تسبب في حدوث انقطاع لمدة لاتتجاوز دقيقة مشيرة إلى انها لم تتلقى أي بلاغ تفيد بحدوث انقطاعات مؤكدة سلامة الشبكه الرئيسية المغذيه لملعب المباراة.



وكانت الشركة السعودية للكهرباء أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عدداً من الخدمات النوعية مثل خدمة "صديق الكهرباء" على تطبيق واتساب (0533991100) وتويتر (@alkahrabafriend)، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@alkahrabacare)، و"مركز خدمة المشترك" عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.