التعاون يؤكد جاهزية الحضري لمواجهة الفيحاء

الرياض- الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 18:10 pm

أكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون يوم أمس سلامته من الكدمة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018 في روسيا.





ونشر التعاون تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد فيها سلامة الحارس المصري:" أكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون يوم أمس سلامته من الكدمة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا".



ويلاقي التعاون يوم غدٍ السبت نظيره الفيحاء في دور الثمن النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي.