كوتينيو خارج تشكيلة ليفربول أمام السيتي

الرياضية - رويتز | Friday, 08 September 2017 - 18:50 pm

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فيليب كوتينيو لن يكون ضمن تشكيلة فريقه التي ستواجه مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت مضيفا أن اللاعب البرازيلي يحتاج لمزيد من الوقت للمران حتى يعوض غيابه عن جزء كبير من فترة الاعداد بسبب الإصابة.



وقدم كوتينيو، الذي لم يلعب مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم بسبب إصابة في الظهر، طلبا للانتقال بعد أن تلقى النادي عدة عروض تم رفضها من برشلونة خلال فترة الانتقالات.



ولعب كوتينيو مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولية وبينما أقر كلوب بأن اللاعب البالغ عمره 25 عاما كان يمكنه الاشتراك لبعض الوقت أمام سيتي فإن المدرب الالماني يرى أنه من الأفضل اعداد اللاعب لبقية الموسم.



وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة كان يجب أن أتخذ قرارا، أمامنا الآن سبع مباريات في الأسابيع الثلاثة القادمة.



وأضاف: "قبل ذهابه إلى البرازيل لم يستطع المران لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، وهذا يعني أننا يجب علينا اعداده لبقية الموسم وهو أمر صعب بالنظر لازدحام جدول المباريات".



وتابع: "لذا قررت استبعاده من مباراة سيتي. نستطيع استغلال هذه الأيام الأربعة أو الخمسة من أجل المران بشكل جدي، كان يمكنه اللعب من 15-20 دقيقة أمام سيتي وربما لفترة أطول لكني أعتقد أن هذا القرار أكثر منطقية".



كما رفض المدرب الالماني ما يتردد بأن رفض طلب الانتقال الذي قدمه كوتينيو سيكون له تأثير على طريقة تفكيره وقال إن اللاعب تقبل عدم السماح له بالرحيل لاسبانيا.



وقال كلوب: "لم يحدث شيء لا يغتفر على حد علمي، الأمور لم تكن واضحة، لكن هذه هي فترة الانتقالات وهذا هو الوقت الوحيد الذي يستطيع فيه اللاعبون الانتقال"



وتابع: "أعتقد أننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد جدا، إنه شيء طبيعي، جاء أمس وتقبل الموقف، الآن علينا استغلال وجود لاعب رائع في تشكيلتنا يريد استعادة لياقته من أجل اللعب لهذا النادي".