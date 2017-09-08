المصري شيكابالا يطير بالرائد لمواجهة الاتحاد

بريدة - الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 21:05 pm

تأهل فريق الرائد إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، بعدما تمكن من الفوز على فريق الفيصلي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.



وسجل هدف الرائد الوحيد المحترف المصري شيكابالا عند الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.



وبهذا الفوز سيواجه الرائد في دور ربع نهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي، بطل المسابقة في الموسم المنصرم فريق الاتحاد.