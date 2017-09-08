أُحد يحمل الحكم مسؤولية الخروج من بطولة كأس ولي العهد

المدينة المنورة - سعود الحبيشي | Friday, 08 September 2017 - 21:41 pm

أصدر نادي أحد اليوم الجمعة بياناً إعلامياً يحمل فيه الحكم حسين أبو شاهين بخروج فريقه من بطولة كأس ولي العهد السعودي يوم أمس الخميس أمام الفتح، في دور الثمن النهائي من المسابقة.



وجاء نص بيان أحد": نص قدر نادي أحد لجمهوره الكبير الحضور والدعم في أولى مبارياته هذا الموسم على ملعبه الجديد ويؤكد لهم حرصه الشديد على العمل من أجل أن يظهر الفريق الأول بدوري جميل وبكافة المسابقات بالمظهر اللائق وإسعادهم بالنتائج الجيده، ويأسف لخروجه المبكر من كأس ولي العهد بعد خطأ من حكم اللقاء حسين أبو شاهين باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة بالثوان الأخيرة ليسجل الفتح التعادل وتمتد المباراة لوقت إضافي ثم الخسارة بركلات الترجيح".



وتابع البيان :" نحن لانشكك بأمانة الحكم إلا أننا نود أن نوضح أن تقديره لضربة الجزاء غير صحيح في وقت غير جيد من المباراة.

ونتمنى من لجنة الحكام الرئيسية والسيد مارك كلاتنبيرغ رئيس لجنة الحكام ألا يكون نادي أحد مجالا لتجارب الحكام الصاعدين لنخسر بتقديراتهم الخاطئة أو إمكاناتهم المحدودة"



وأضاف :" يأمل نادي أحد من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه عادل عزت التدخل لرفع المعاناة التي يعانيها أحد من التحكيم ليس اليوم فقط بل كاد التحكيم أن يحرمنا الصعود لدوري جميل".



وزاد البيان الوحداوي :" إننا في نادي أحد نؤكد مجددا وقوفنا مع الحكم السعودي وتطويره ونأمل ألا تكون مباراة الفتح بداية القرارات الصادمة لجماهيرنا التي كانت تحتفل بنا بملعبنا الجديد بفوز مستحق سلب منا بقرار غير صحيح وتقدير خاطئ من حكم اللقاء".



واختتم البيان :" نادي أحد لايريد أن يكون ممن يطالبون بالتحكيم الأجنبي فنحن نثق بحكامنا الوطنيين وعلى لجنة الحكام اختيار الأكفاء والدوليين منهم لمباريات نادي أحد".