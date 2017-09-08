بأمر دياز.. إجازة خاصة للفرج وعطيف والحافظ

الرياض - الرياضية | Friday, 08 September 2017 - 21:32 pm

منح الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الثلاثي الدولي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالله الحافظ راحة لمدة يومين، لعدم مشاركتهم في مباراة العين المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، على أن يشاركوا في تدريبات يوم الاثنين المقبل، في حين أدى اللاعب محمد البريك مرانًا لياقيًا بالجري؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأزرق تدريباته، استعدادًا لموجهة ضيفه فريق العين الإماراتي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتطبيق عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، تلاها تدريبات تكنيكية منوّعة، قبل أن يفرض الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني مناورة على كامل مساحة الملعب أمام الفريق الأولمبي، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية والفنية وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.