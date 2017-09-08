زيدان: لا أتخيل الدوري الإسباني من دون برشلونة

الرياضية - الفرنسية | Friday, 08 September 2017 - 20:14 pm

لم يكن المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان متقبلا لفكرة أن يكون الغريم التقليدي برشلونة غائبا عن الدوري الإسباني لكرة القدم، في حال حصل اقليم كاتالونيا على رغبته بالانفصال عن مدريد من خلال الاستفتاء المقرر الشهر المقبل.



وقرر اقليم كاتالونيا تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر، في خطوة نددت بها مدريد ووصفها رئيس الوزراء ماريانو راخوي الخميس بـ"فعل عصيان غير مقبول"، معلنا سلسلة إجراءات قضائية لصده.



وتحدث راخوي عن ظروف شديدة الصعوبة، معلنا أن مجلس الوزراء أمر في اجتماع طارئ بالتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء قانون تنظيم الاستفتاء الذي اقره برلمان كاتالونيا الاربعاء، علما أن مبدأ الاستفتاء اعتبر غير دستوري في 2014.



ولطالما لوحت السلطات الرياضية الإسبانية بأن برشلونة وأندية أخرى من اقليم كاتالونيا، مثل ناديي كرة القدم اسبانيول والوافد الجديد جيرونا، ستستبعد عن البطولات الوطنية في حال حصل الانفصال عن مدريد، وهي مسألة تطرق اليها الجمعة زيدان، قائلا: "لا أعلم ماذا سيحصل تحديدا، هناك أناس معه (الانفصال)، وآخرون ضده، إنه جدل معقد".



وتابع: "لا يمكنني تصور الدوري الإسباني من دون برشلونة، هذا كل يمكنني قوله، لا يمكنني تصور هذا الأمر، لطالما تصورت برشلونة جزءا من هذا الدوري، لا يمكنني الغوص في المسألة أكثر من ذلك لأني لا أعلم ماذا سيحصل".



خاتما: "ما لا يمكنني تصوره ولا أحبذ فكرته بتاتا، أن يكون الدوري الإسباني من دون برشلونة".