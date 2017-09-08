عموري يتقدم بعثة العين لملاقاة الهلال

الرياض- حمد الصويلحي | Friday, 08 September 2017 - 22:56 pm

تقرّر وصول بعثة فريق العين الإماراتي إلى الرياض في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ السبت، وسط حضور كافة اللاعبين يتقدمهم العائد من الإصابة عمر عبدالرحمن "عموري" الذي بات جاهزاً للمشاركة في لقاء الهلال، بينما سيتخلف عن مرافقة البعثة اللاعب خالد عبدالرحمن الموقوف عن هذا اللقاء بسبب تراكم البطاقات، وسيؤدي فريق العين مرانه الأخير يوم الأحد المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



على ذات الصعيد، سيعقد مدرباً الهلال والعين ولاعب من كل فريق منهم عند الساعة الـ5:30 من مساء يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحافيًا، في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في نادي الهلال؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريقين للمباراة، على أن يسبقه الاجتماع الفني للقاء.