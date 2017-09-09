سباعي الأبيض يعيد الثقة للبنفسجي

حمد الصويلحي و عبدالإله المرحوم و عبد الغني عوض | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

يؤدي فريق العين الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش تدريبه الأخير في الإمارات مساء اليوم في ملعب هزاع بن زايد وسط معنويات مرتفعة قبل السفر إلى الرياض صباح غد الأحد لملاقاة الهلال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ركز زوران في التدريبات الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه الذين شاركوا في مباراة حتا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإماراتي وقاد بنفسه مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في مباراة العراق الأخيرة وهم: أحمد برمان ومهند العنزي وخالد عيسى ومحمد أحمد وإسماعيل أحمد ومحمد عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن "عموري" الذي تماثل للشفاء تماماً من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة الهلال الأولى وانخرط في التدريبات الجماعية مع زميله إسماعيل أحمد بعد انتهاء فترة التأهيل.

وشهد التدريب مشاركة المحترف السويدي ماركوس بيرج بعد عودته من اللعب مع منتخب بلاده أمام هولندا في تصفيات كأس العالم 2018 لتكتمل صفوف العين وتعود الطمأنينة إلى زوران قبل مواجهة الهلال المصيرية.