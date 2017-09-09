قادرون على حسم بطاقة العبور

حمد الصويلحي و عبدالإله المرحوم و عبد الغني عوض | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

لفت عبد الله علي لاعب فريق العين والمنتخب الإماراتي السابق إلى أن عودة عمر عبد الرحمن إلى صفوف فريقه أمام الهلال بعد غد ستكون أبرز عوامل عودة البنفسجي إلى مدينته بتذكرة التأهل إلى دور قبل النهائي، لأن عودة عموري تمثل الحياة بالنسبة إلى الفريق العيناوي الذي يعتمد اعتماداً كلياً عليه في قلب الموازين وترجيح الكفة.

وقال لـ"الرياضية" علي: "لا يستطيع أحد أن ينكر قوة فريق الهلال التي تتمثل في وجود أكثر من 11 لاعباً من العناصر الأساسية في المنتخب السعودي، أمثال نواف العابد وسلمان الفرج وياسر الشهراني، إلا أنني واثق من قدرة لاعبي العين على مجاراة الهلاليين في عقر دارهم بما يمتلكون من خبرات واللعب تحت الضغط الجماهيري وهى أدوات يمتلكها لاعبونا وستقودهم إلى الفوز على الهلال".

وتابع: "تعادل العين في مباراته الأولى في كأس الخليج العربي أمام فريق "حتا" لا يعني أن الفريق به خلل أو لم يؤد اللاعبون ما عليهم، بالعكس فقد قدموا مباراة طيبة على الرغم من طرد سعيد جمعة في الدقائق الأخيرة في ظل غياب جميع لاعبي الفريق الدوليين الذين شاركوا في مباراة العراق في تصفيات كأس العالم وهو ما سيكون دافعاً قوياً أمام الفريق لتعويض التعادل المحلي بتحقيق انتصار آسيوي يعيد الاتزان للفريق والبهجة لجماهير العين".