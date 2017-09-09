جماعية الأزرق ستتغلب على الغيابات

حمد الصويلحي و عبدالإله المرحوم و عبد الغني عوض | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

أوضح سعدون حمود اللاعب الدولي السابق أن الطريق لفوز الهلال على العين في مباراة الإثنين يبدأ باحترام الخصم وعدم التقليل منه، لأن العين فريق كبير له اسمه وتاريخه في البطولات الآسيوية وفي الوطن العربي ومن الخطأ الفادح الاستهانة به على اعتبار أن الهلال سيلعب في الرياض وبين جماهيره لأن الفريق الضيف يضم بين صفوفه لاعبين كباراً يمثلون 90 في المئة من القوام الرئيسي للمنتخب الإماراتي والذين يجيدون التعامل مع المباريات الصعبة خارج الأرض.

وقال لـ"الرياضية": "صحيح أن الغيابات التي ضربت فريق الهلال مؤثرة خاصة سلمان الفرج أحد أفضل لاعبي الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة وواحد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني ومعه محمد البريك إلا أن الغيابات الأخرى لا تؤثر على الإطلاق لأن الهلال من الفرق التي تجيد اللعب الجماعي ولا تعتمد على اللاعب الواحد وهذا سر من أسرار النتائج الطيبة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة".

ورفض سعدون أن يكون عمر عبد الرحمن هو اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يؤثر في نتيجة المباراة وقال "نعم عموري لاعب مهاري ومهم في فريقه لكن الهلال لديه لاعبون أفضل من عموري لأن كرة القدم تعتمد على اللاعب الذكي، وسواء لعب عموري أو لم يلعب فالهلال فريق أكبر من الجميع ويمتلك كل المقومات التي تجعله يفوز على العين.