الفتح يبدأ مخطط مواجهة الرائد

الأحساء -عادل الدحيلان | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

يعاود فريق الفتح الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية مساء اليوم السبت بعد يوم راحة منح للاعبين عقب الفراغ من مواجهة أحد أمس الأول في بطولة كأس ولي العهد التي شهدت تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي فتحي الجبال اعتبارا من اليوم الاستعدادات للقاء الرائد الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

ووضع المدرب التونسي برنامجا متكاملا لهذه المواجهة التي يأمل خلالها تحقيق الانتصار الأول في النسخة الحالية للدوري، بعد أن مني بخسارتين أمام التعاون 1-4 والأهلي 0-4 في الجولتين الأولى والثانية.