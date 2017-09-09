جيبور يشارك.. والفريدي وليوناردو يواصلان التأهيل

الرياض- حواس العايد | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

اجتمع البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم بلاعبيه قبل بداية التدريبات مساء أمس الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، عبر فيه عن شكره للاعبين على جهودهم طوال الفترة الماضية والفوز على القادسية 2-1 في المباراة الودية أمس الأول، مطالبا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد خلال الأيام المقبلة.

وشدد جوميز على أهمية الفترة المقبلة، مؤكدا أنها لا تقبل التفريط وسيعتمد على من يؤدي داخل الملعب ولن ينظر إلى الأسماء فالعطاء سيتحدد داخل الملعب فقط.



تدريبات استرجاعية

بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، ومن ثم قسم المدرب البرازيلي اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة التي شاركت أمام القادسية تمارين استرجاعية، وبعد ذلك توجهت إلى المسبح.

فيما أدى بقية اللاعبين تمارين خاصة بالكرة اختتموها بمناورة على ثلث الملعب شهدت مشاركة الليبيري وليام جيبور الذي خضع إلى تمارين إضافية من أجل تجهيزه للقاء الأهلي.



الثنائي في التأهيل

واصل الثنائي أحمد الفريدي والبرازيلي ليوناردو برنامجهما العلاجي والتأهيلي، حيث خضعا إلى تدريبات لياقية مكثفة وأخرى بالكرة في إشارة إلى اكتمال جاهزيتهما وقرب عودتهما إلى التدريبات الجماعية، فيما وجد إبراهيم غالب في عيادة النادي.