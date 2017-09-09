الاتحاد يواجه بني ياس في البروفة الأخيرة

جدة - علي العمري | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره بني ياس الإماراتي مساء اليوم السبت على ملعب الشامخة في ختام تجاربه الودية خلال معسكره الحالي في منطقة جبل علي الإماراتية الذي امتد لـ 16 يوما ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي.

وكان التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق قد أخضع لاعبيه في اليوم الأخير للمعسكر أمس الجمعة إلى تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، حيث اشتملت الحصة الأولى على الجوانب اللياقية والبدنية، فيما تركزت الحصة المسائية على النواحي الفنية والتكتيكية، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات مشاركة المصري محمود كهربا الذي سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة الودية اليوم، فيما ينتظر أن ينضم الدولي فهد المولد إلى التدريبات مباشرة بعد العودة إلى جدة.

إلى ذلك، واصل الثلاثي أحمد عسيري، عبدالرحمن الغامدي وعوض خريص أمس برنامجهم التأهلي بإشراف الجهاز الطبي.