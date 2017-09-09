القادسية يكتمل بعد عودة المصابين

الدمام - الرياضية | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

يستأنف فريق القادسية الأول لكرة القدم التدريبات مساء اليوم السبت، بعد الراحة التي منحها التونسي ناصيف البياوي للاعبين أمس الجمعة عقب العودة من الرياض والفراغ من المواجهة الودية أمام النصر التي خسرها 1ـ2 أمس الأول ضمن برنامج استعداداته خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي.

وتشهد تدريبات الفريق اليوم مشاركة الثنائي فيصل مسرحي حارس المرمى وياسين برناوي مدافع الفريق اللذين غابا عن التمارين طوال الأسبوعين الماضيين بسبب الإصابات.

وأظهر اللاعبان مسرحي وبرناوي جاهزيتهما التامة للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة مع الفريق أمام الاتفاق في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

ومن المتوقع أن يركز المدرب التونسي خلال التحضيرات على الجوانب اللياقية بعد أن كشفت مباراة النصر عن تدني مستوى لياقة عدد من اللاعبين.

على صعيد آخر، أبلغت إدارة النادي البرازيلي جون كيلي بالبحث عن ناد آخر بعد فشله في إقناع التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق بإمكانياته.