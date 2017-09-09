أحد يختبر البدلاء أمام الأنصار

| Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

المدينة المنورة - سعود الحبيشي



منح السعودي عبدالوهاب ناصر مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم راحة للاعبين أمس الجمعة، بعد فراغهم من مواجهة الفتح أمس الأول في كأس ولي العهد، فيما شارك البدلاء ولاعبو الصف الثاني في مباراة ودية أمام الأنصار.

وسعى مدرب أحد خلال هذه التجربة الودية إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، وكذلك التعرف على مستويات عدد من لاعبي الفريق الأولمبي من أجل الاستعانة بجهودهم في مباريات الفريق في الجولات المقبلة من دوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة بعد استئناف منافسات الدوري، ستكون أمام الهلال السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الدولي في الرياض.

واستهل أحد مشواره في الدوري بفوز ثمين خارج قواعده على الشباب 2ـ1، قبل أن يخسر أمام الباطن 0ـ2 في الجولة الثانية، ليكتفي بحصد ثلاث نقاط وضعته في المركز العاشر.

واننتهت المباراة بفوز أحد على الأنصار بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي أحد محمد عطية وأيمن فتيني، وللأنصار ريان بلال.