اليوم .. الاتفاق يفتح ملف ديربي الشرقية

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 09 September 2017 - 00:00 am

يفتح الصربي ميودراج يسيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت ملف إعداد فريقه لديربي الشرقية أمام القادسية الخميس المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

وكان المدرب الصربي منح لاعبيه إجازة أمس الجمعة، بعد الفوز الكبير على النهضة برباعية نظيفة أمس الأول في ختام مباريات الفريق الودية التي كان قد بدأها بالخسارة من التعاون 0ـ1 والتعادل مع هجر ١ـ١ والخسارة أمام الهلال 0ـ2.

ويبدأ مدرب الاتفاق اعتبارا من تدريبات اليوم التركيز على الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال التجارب الودية.

من جهة أخرى، ينضم العراقي أحمد إبراهيم مدافع الفريق إلى تدريبات الفريق بعد غيابه طوال الأسبوعين الماضيين بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.