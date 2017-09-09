أحُد يوقع مع غامدي الأهلي

المدينة المنورة - سعود الحبيشي | Saturday, 09 September 2017 - 12:22 pm

اتم نادي أحد اتفاقه مع اللاعب رائد الغامدي جناح النادي الأهلي لضمه على سبيل الإعارة لمدة عام.



ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على عقود الإعارة في حضور سعود الحربي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد العلوي المشرف العام على كرة القدم .



وبدأ الغامدي مسيرته مع الأهلي في 2013 ولعب لنادي الخليج في الموسم الماضي معارا.



وأبدى الغامدي سعادته بالانضمام لنادي أحد مؤكدا عزمه على تقديم موسم مميز مع الفريق لتحقيق هدف البقاء في الدوري.