مانشستر سيتي يدك ليفربول بخماسية نظيفة

لندن - الفرنسية | Saturday, 09 September 2017 - 17:06 pm

سحق مانشستر سيتي ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة انكلترا لكرة القدم، مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه اعتبارا من الدقيقة 37.



وكانت النتيجة 1-صفر عندما طرد الحكم مهاجم ليفربول السنغالي ساديو مانيه قبل نهاية الشوط الاول بثماني دقائق، بعد مخاشنته لحارس مرمى "سيتيزن" البرازيلي ايدرسون الذي خرج بعيدا عن مرماه للتصدي له.



وبعدها نجح مانشستر سيتي في اضافة اربعة اهداف جديدة ليخرج بفوز ساحق على منافسه الذي كان حقق فوزا لافتا على ارسنال برباعية نظيفة في الجولة الاخيرة قبل فترة التوقف افساحا في المجال امام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها في تصفيات كأس العالم المؤهلة الى روسيا 2018.



وافتتح الارجنتيني سيرخيو اغويرو التسجيل لسيتي عندما استغل تمريرة بينية رائعة من البلجيكي كيفن دي بروين لينفرد بالحارس البلجيكي سيمون مينيوليه ويراوغه ويسدد في المرمى الخالي (24).

وكانت نقطة التحول في الدقيقة 37 عندما انفرد مانيه بحارس سيتي الذي خارج لملاقاته فحاول المهاجم السنغالي الوصول الى الكرة قبل منافسه، لكنه رفع قدمه بطريقة خطيرة ليلحق اصابة خطيرة بالحارس البرازيلي الذي بقي ممددا على الارض لحوالي ست دقائق حيث اجريت له الاسعافات قبل ان يخرج على حمالة.

واكمل ليفربول المباراة بعشرة لاعبين ومنيت شباكه بهدف ثان في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عندما مرر دي بروين كرة حامسة اخرى ليتابعها البرازيلي غابرييل جيزوس برأسيه داخل الشباك من مسافة قريبة.

وفي الشوط الثاني استسلم ليفربول تماما وتلقت شباكه ثلاثة اهداف اخرى حملت تواقيع جيزوس بعد تمريرة من اغويرو (53)، في حين اضاف البديل الالماني لوروا سانيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 77 و90.

وكان الهدف الاخير في منتهى الروعة حيث سيطر على الكرة خارج المنطقة وسددها بحرفنة بيسراه لتستقر في الزاوية البعيدة لمرمى ليفربول منهيا مهرجان الاهداف.