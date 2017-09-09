تعادل محبط لريال مدريد على أرضه أمام ليفانتي

مدريد - الفرنسية | Saturday, 09 September 2017 - 17:16 pm

تلقى ريال مدريد صفعة جديدة في المراحل الأولى من رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل الثاني على التوالي بتعادله 1 / 1 اليوم السبت مع ضيفه ليفانتي في المرحلة الثالثة من المسابقة.



ورفع الريال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام ليفانتي انتظارا لباقي مباريات المرحلة.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان لوبيز ألفاريز في الدقيقة 12 وتعادل لوكاس فاسكيز للريال في الدقيقة 36 .

وشهدت الدقيقة 89 طرد البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد للخشونة مع جيفرسون ليرما.