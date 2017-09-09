مالك معاذ: العابد أبكانا فرحا بعد اليابان

الرياض- الرياضية | Saturday, 09 September 2017 - 19:11 pm

لقي حديث مالك معاذ مهاجم المنتخب السعودي سابقًا عن نواف العابد لاعب وسط المنتخب السعودي، ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال معاذ عبر حسابه الشخصي في "سناب شات": "نواف العابد لاعب كبير ما شاء الله عليه، لديه ثقة كبيرة في نفسه، ينزل الملعب يراوغ، يسدد، يمرر، ويسجل".



وأضاف اللاعب الدولي السابق: "الجميع شاهد ما يقدمه العابد، وبعد المباراة مع اليابان والتأهل إلى كأس العالم أبكانا جميعًا فرحًا بهذا الإنجاز".



وكان نواف العابد قد سجل 5 أهداف مع الأخضر السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.