تشيلسي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي

الرياضية - رويتز | Saturday, 09 September 2017 - 19:20 pm

حقق تشيلسي حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مستفيدا من هدفي ألفارو موراتا ونجولو كانتي ليتفوق 2-1 على مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت.



وتقدم موراتا مهاجم منتخب إسبانيا بهدف لتشيلسي بضربة رأس عند الدقيقة 41 وأضاف كانتي لاعب وسط ليستر السابق الهدف الثاني بتسديدة بعيدة المدى قبل أن يقلص جيمي فاردي الفارق من ركلة جزاء.



ويتحمل كاسبر شمايكل حارس ليستر مسؤولية الهدف الثاني لتشيلسي إذ سدد كانتي من 30 مترا ومرت بسهولة من أسفل الحارس.



وقلص فاردي الفارق بعدما تعرض لخطأ من تيبو كورتوا حارس تشيلسي ونفذ ركلة الجزاء بنجاح لكن الوقت المتبقي لم يكن كافيا للتعادل.