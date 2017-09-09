بني ياس يهنئ القيادة بإنجاز الأخضر

الرياض - نواف الشعلان | Saturday, 09 September 2017 - 20:08 pm

تقدم نادي بني باس الإماراتي بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد تأهل الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.



ورفع لاعبو بني ياس الإماراتي لافتة قبل المواجهة الودية التي جمعتهم مع اتحاد جدة جاء فيها: "نادي بني ياس يهنئ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة تأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم".



وكان الاتحاد قد اختتم معسكره الخارجي في جبل علي بفوزه على بني ياس بهدفين دون مقابل، سجلت عن طريق محمود كهربا، وأحمد عكايشي.