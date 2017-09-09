بيتزيلي يقود الشباب إلى مواجهة النصر في الكأس

الرياض - الرياضية | Saturday, 09 September 2017 - 22:48 pm

انتزع فريق الشباب الأول لكرة القدم بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الباطن بنتجية 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الستة عشر من المسابقة.



ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس بينييرو بيتزيللي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من عمر المباراة.



وبهذا التأهل، يلاقي الشباب نظيره النصر في الدور المقبل من البطولة