سامي الجابر: لم يعد هناك فرق صغيرة

الرياض- نواف الشعلان | Saturday, 09 September 2017 - 23:15 pm

امتدح سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى فريق الباطن في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن منافسة كأس ولي العهد السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض الذي انتهى لصالح الفريق العاصمي بنتيجة (1-0).



وذكر الجابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتصر فيها فريقه وتأهل إلى دور الـ8 من البطولة ليضرب موعداً مع النصر في الدور المقبل من المسابقة: "الباطن فريق صعب ومنظم جداً، خلقنا الكثير من الفرص، لكن عانينا في التسجيل، وأضاف: مباراة الجمعة المقبلة مختلفة تماما عن مواجهة اليوم، سندخل أمام فريق يدخل وهو بالصدارة وبروح عالية".



ويرى الجابر أنه لم يعد هناك فرق صغيرة في مسابقة الدوري أو البطولات الأخرى.