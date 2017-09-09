"هاتريك" ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري الاسباني

الرياضية - الألمانية | Saturday, 09 September 2017 - 23:45 pm

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال الفوز الكاسح على اسبانيول 5-0 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.



وعلى ملعب كامب نو تقمص ميسي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لبرشلونة في الدقائق 25 و35 و67 وتكفل جيرارد بيكيه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 قبل أن يختتم مهاجم أوروجواي لويس سواريز التسجيل في الوقت بدل الضائع.



وحقق برشلونة فوزه الثالث على التوالي لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد تسع نقاط وتجمد رصيد اسبانيول عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.



وأحرز ميسي لقب هاتريك للمرة 27 له في الدوري الاسباني والهاتريك رقم 42 في مسيرته الكروية بواقع 38 مرة مع برشلونة وأربع مرات مع المنتخب الأرجنتيني، كما سجل الهدف رقم 354 له في المسابقة المحلية.



ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد خمسة أهداف بعد أن سجل هدفي الفوز في شباك ديبورتيفو الافيس في الجولة الماضية.



وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي مع برشلونة منذ انتقاله للفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني قبل أيام من غلق فترة الانتقالات الصيفية مقابل نحو 145 مليون يورو.



وشارك ديمبلي في الدقيقة 68 بدلا من جيرارد دولوفيو وصنع الهدف الخامس لسواريز في الثواني الأخيرة.



وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب تماما في أول ربع ساعة لكنه فشل في اختراق الدفاع المتكتل لاسبانيول.



وكاد برشلونة أن يتقدم بهدف في الدقيقة 15 عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي تلقى تمريرة رائعة من لويس سواريز لكنه فشل في استلام الكرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى.



وأنقذ باو لوبيز حارس اسبانيول مرماه من فرصة خطيرة وتصدى بثبات لتسديدة قوية من سواريز عبر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة .20

وجاءت الدقيقة 25 لتشهد هدف السبق لبرشلونة بتوقيع ميسي الذي تلقى تمريرة ذكية من راكيتيتش قبل أن يراوغ أحد المدافعين ثم سدد في أقصى الزاوية اليمنى للحارس لوبيز رغم أن اللاعب الأرجنتيني بدا وأنه متسللا لحظة استلام الكرة.

وسجل ميسي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من خوردي البا ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

وكاد بابلو بياتي أن يرد بهدف لاسبانيول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ولكن تسديدته الصاروخية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى برشلونة.

وبعد مرور خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني كاد سواريز أن يحرز ثالث أهداف برشلونة ولكن لوبيز وقف له بالمرصاد.

واهدر سواريز فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن وضعه ميسي في مواجهة المرمى تماما ولكن مهاجم منتخب أوروجواي سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.

ونال ميسي لقب هاتريك وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 67 بعد مجهود رائع من سواريز قبل أن يمرر إلى خوردي البا الذي مرر بدوره إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليسدد النجم الأرجنتيني بسهولة في الشباك.

ووضع جيرارد بيكيه بصمته وسجل الهدف الرابع لبرشلونة قبل ثلاث دقائق من النهاية إثر ضربة ركنية ارتقى لها المدافع الدولي برأسه إلى داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع سجل سواريز خامس أهداف برشلونة مستغلا تمريرة رائعة من البديل ديمبلي.