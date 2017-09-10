الاتحاد يودع جبل علي بثنائية بني ياس

جدة ـ علي العمري | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره بني ياس الإماراتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب الشامخة، في ختام تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في منطقة جبل علي الإماراتية، ضمن برنامجه الإعدادي خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي.

وأنهى الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف سجّله المصري محمود كهربا، وفي الشوط الثاني أضاف التونسي أحمد العكايشي الهدف الثاني من ركلة جزاء، ارتكبت مع التشيلي فيلانويفا.



التشكيلة الأساسية

بدأ التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق المباراة بتشكيلة مكونة من: فواز القرني، طارق عبد الله، ياسين حمزة، عمار الدحيم، عدنان فلاتة، فهد الأنصاري، خالد السميري، عمار النجار، كارلوس فيلانويفا، محمود كهربا وأحمد العكايشي.



تغييران في الشوط الثاني

عمد المدرب التشيلي في الشوط الثاني إلى اللعب بالتشكيلة الأساسية نفسها حتى الدقيقة 70 التي شهدت إجراء تبديلين؛ حيث دفع بربيع السفياني ومحمد قاسم بدلًا من محمود كهربا وعمار النجار.



عودة وراحة

تصل بعثة الفريق اليوم إلى جدة، وقد تقرّر منح اللاعبين راحة، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا على ملعب النادي بمشاركة الدولي فهد المولد؛ استعدادًا لمواجهة الفيصلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.