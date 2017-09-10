العبدلي يحدد ملامح تشكيلة الأخضر

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

يسعى السعودي محمد العبدلي مدرب المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم، إلى تحديد ملامح تشكيلته الأساسية، التي سيدخل بها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا، عندما يواجه النصر عند الساعة السادسة والنصف اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان العبدلي اختار 23 لاعبًا للانضمام إلى معسكر المنتخب، المقام حاليًا في الرياض؛ تحضيرًا للمشاركة في التصفيات.

يذكر أن الأخضر يستضيف مباريات مجموعته الأولى، التي تضم إلى جانبه، أوزبكستان والأردن والبحرين وسيرلانكا، وتنطلق السبت المقبل.