برونو يرفض التدخل الجراحي

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

رفض البرازيلي برونو أوفيني مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، التدخل الجراحي في موضع إصابته بكسر في عظمة الوجه، مفضلاً الخضوع لمزيد من الفحوصات قبل اتخاذ قراره النهائي، وفق مصادر خاصة.

وأصيب برونو في عظمة الوجه خلال مباراة فريقه التجريبة أمام القادسية، التي انتهت صفراء بهدفين مقابل هدف رد الخميس الماضي.

وسيفقد النصر مدافعه البرازيلي أمام الأهلي والفيحاء في الجولتين المقبلتين من الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه، شارك أحمد الفريدي والبرازيلي ليوناردو في تدريبات الفريق الجماعية، بعد شفائهما من الإصابة، وأظهرا جاهزية تامة لمباراة الأهلي الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. فيما وصل المغربي محمد فوزير إلى الرياض، وسينتظم في تدريبات الفريق مساء اليوم.