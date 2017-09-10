عضلة القلب تجبر القادسية على استبدال هيرفي

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي القادسية، تسجيل التونسي محمد المثناني، لاعبًا أجنبيًّا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بدلاً من الإيفواري هيرفي قاي، الذي أظهرت الفحوات الطبية وجود ضعف لديه في الأذين الأيسر لعضلة القلب.

وسمحت إدارة القادسية لهيرفي بالمغادرة إلى الخارج للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات المتخصصة في أوروبا.

وأوضح غازي عسيري مدير الفريق: "بناء على نتائج الفحوصات لهيرفي قاي اللاعب الإيفواري، فقد نصحنا الأطباء بعدم الزج به في المباريات، ومتابعة حالته الطبية؛ ولهذا سمحنا للاعب بالمغادرة".

من جانب آخر، فشلت محاولات القادسية في تسويق البرازيلي جون كيلي؛ بسبب مطالباته المالية التي تزيد على ١٢ مليون ريال.

وقررت استمراره في أداء التمارين الانفرادية؛ لعدم حاجة المدرب إليه، ورفضه التوصل لمخالصة مالية مناسبة.

وكانت هناك محاولات لنقل اللاعب إلى نادي النهضة، غير أن رواتبه العالية حالت دون ذلك.