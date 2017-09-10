بتروجيت: وقعنا مع كولين قبل الطائي

حائل ـ محمد الجار الله | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" محمد حسن عضو إدارة بتروجيت المصري، أن ناديه تعاقد مع الغيني لاما كولين نهاية الموسم الماضي، قبل أن يوقع لصالح الطائي السعودي.

مبينًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض إرسال البطاقة الدولية لكولين، عندما طلبها الطائي، على اعتبار أنه مرتبط بعقد مع بتروجيت نهاية الموسم الماضي.

وأوضح حسن أنهم سيعيدون مقدم العقد إلى الطائي فورًا، متى ما ثبت أن اللاعب تسلمه بالفعل.

وأشار عضو إدارة نادي بتروجيت إلى أنهم كانوا يعتقدون أن اللاعب موجود مع منتخب بلاده، وليس في تدريبات الطائي طوال الفترة الماضية.

وكان بتروجيت أعلن الخميس الماضي التعاقد مع كولين لموسمين مقبلين، رغم أنه مرتبط بعقد مع الطائي السعودي منذ يوليو الماضي.

وحضر الغيني مع "الأشهب" في أغسطس الماضي في معسكره الخارجي في أزميت التركية، قبل أن يغادر للالتحاق بصفوف منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، إلا أنه لم يعد.

وفي الإطار ذاته، أكدت لـ"الرياضية" مصادر، أن إدارة الطائي أوكلت لمحامٍ متمرس في مثل هذه القضايا، مهمة حفظ حقوق النادي المادية والمعنوية.

من جانبه، ناشد ناصر الحماد رئيس نادي الطائي، لجنة الاحتراف، تمديد فترة التسجيل التي تنتهي بعد غدٍ الثلاثاء للنادي بشكل استثنائي، حتى تتضح الأمور بالنسبة لهم، سواء بإعادة اللاعب أو قيد بديل له.

يذكر أن الطائي أعلن في يوليو الماضي، تعاقده مع اللاعب الغيني لاما كولين لموسم واحد.

وسبق لكولين المشاركة مع إنبي المصري وفريق الداخلية المصري، وكذلك مع ظفار العماني بالإعارة.