جمعية العلاج الطبيعي تتفاعل مع اليوم العالمي

الرياض ـ واس | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

نظمت الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي أمس احتفالاً ترفيهياً رياضياً بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تحت شعار "يلا نتحرك.. الحركة من أجل الصحة"، في حي البجيري في الدرعية.

من جانبه، أوضح الدكتور علي البراتي رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي استشاري تأهيل أمراض القلب والجهاز التنفسي، أن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تهدف إلى تعزيز مفهوم ممارسة النشاط البدني للحفاظ على حياة مفعمة خالية من الأمراض، مبينًا أحد مسببات الأمراض غير المعدية المنتشرة.