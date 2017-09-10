الشمري يعود إلى العروبة

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

تعـــاقدت إدارة نادي العروبة مع موسى الشمري من جديد، بعد أن وقـــع مخالصة مالية مع ناديه السابـــق التعاون، ووقع اللاعب أمس مع مونس الضـــوي رئيـــس نادي العروبة، بحضــــور عبد العزيز الرويلي نائبه.

ويعد الشمري من أهم الصفقات المحلية التي نجحت إدارة النادي في استقطابها، قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

وقد سبق أن مثل موسى الشمري العروبة في كافة الدرجات، "ناشئين وشبابًا وفريقًا أول"، قبل أن ينتقل من العروبة إلى الرائد ثم الشباب ونجران والفيصلي، وأخيرًا التعاون؛ ليعود من جديد إلى ناديه السابق العروبة.

من جانب آخر، يواصل العروبة تدريبـاته بقيادة التونسي بيرم المختــــاري مدرب الفــــريق، وشملت التدريبات برنامجًا لياقيًّا على أن يخوض العـــروبة مباراة ودية مع فرق أندية الجوف، قبل دخوله معترك دوري الدرجـــة الأولــى للمحترفين.