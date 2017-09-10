أشبال الجودو السعودي أبطال العرب

مكة المكرمةـ عبد الغني عوض | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للجودو للأشبال كأس البطولة العربية الأولى المفتــوحة للأشبال، بعد حصوله على المركز الأول، التي أقيمت في صالة شهاب الدين في مدينة جونية اللبنانية.

وحصل المنتخب السعودي على 5 ميداليات ذهبية و4 فضية وبرونزية.

وحل المنتخب العراقي وصيفًا، فيما جاء المنتخب اللبناني في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 29 لاعبًا، مثلوا منتخبات السعوديـــة والكويت والعراق ولبنان، ونجح أشبال السعودية للجودو في انتزاع اللقب بفارق 3 ميداليات عن المنتخب العراقي الذي حصل على ذهبيتين وفضية.

من جــانبه، أكد ممدوح نمــر أمين الصندوق في الاتحاد السعودي للجودو، أن أشبال الوطن قدموا عروضًا طيبة نالت إعجاب المشاركين، وأثبتوا تفوقهم العربي كالعادة بحصولهم على 5 ميداليات ذهبية؛ ليفتتحوا سباق الذهب انتظارًا لما تسفر عنه المواجهات المتبقية في البطولة لفرق 13 و15 و17 سنة.