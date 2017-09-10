هجر يستعد لمواجهة الكوكب

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 10 September 2017 - 00:00 am

رفع التونسي لطفي السليمي مدرب فريق هجر الأول لكرة القدم، وتيرة استعداد فريقه قبل انطلاق منافسات دوري الأولى بعد غد الثلاثاء، والذي سيستضيف فيه هجر نظيره الكوكب على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

وبدأت التدريبات باجتماع فني للمدرب مع اللاعبين، قبل أن تنطلق التدريبات بتمارين لياقية عبر محطات مختلفة، بعد ذلك خضع اللاعبون لتدريبات تكتيكيــة على طرق بناء الهجمة والتنظيم الدفــــاعي وتنفيذ الكرات الثابتة والعرضية.