الاتحاد يصل إلى جدة.. والحائلي يناقش سييرا

جدة - الرياضية | Sunday, 10 September 2017 - 20:56 pm

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بعد نهاية المعسكر الخارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ولعب النادي الغربي في معسكر جبل علي أربع مباريات أمام الشارقة وبني ياس والنصر والجزيرة تحضيراً لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة.



وناقش أنمار الحائلي التشيلي سييرا مدرب الفريق خطة الفريق الغربي لمباراة الفيصلي الدورية المقبلة.